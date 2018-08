Ze stuurt een pak sms'jes. Vragende, lieve, smekende. En dan: "Ik maak uw leven kapot. Wacht maar. Nu is het mijn beurt" VERMOORDE ONSCHULD | Deel 1: DE ZAAK ISABELLE DEBACKERE Erwin Verhoeven

04 augustus 2018

06u00 0 De Krant VERMOORDE ONSCHULD: Een onschuldig leven dat plots beëindigd wordt. Uit wraak of door domheid. Uit sadistische lust of door een kille psychopaat. In deze reeks blikt onze gerechtsverslaggever ERWIN VERHOEVEN een week lang terug op enkele spraakmakende moordzaken die hem fel aangrepen. Juist omdat de slachtoffers zo mooi, puur en volstrekt onschuldig waren. En hun dood zo vreselijk onrechtvaardig.

De Krant Vrijdagochtend 8 maart 2013, Leliestraat in Roeselare. Freddy Debackere belt aan bij zijn dochter Isabelle. Niemand doet open. Debackere raakt toch het huis binnen. Wat hij ziet, is verschrikkelijk. Zijn kleinzoontje Tibeau (4) ligt dood op bed. Zusje X. (dan 8) is net wakker.

Haar opa brengt het meisje in veiligheid. Zijn dochter Isabelle (34) zwalpt ondertussen door het huis. Freddy Debackere heeft haar de dag voordien opgehaald in het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw van Vrede in Menen. Isabelle is daar twee weken eerder op zijn vraag gedwongen opgenomen. Depressief, overstuur, agressief en met zelfmoordneigingen. Haar man Tim Vanhauwaert heeft haar verlaten. Aan de vrederechter vraagt hij het gezag over de kinderen, een storingsverbod voor zijn ex en alimentatie voor Tibeau en diens zusje. De zaak moet dinsdag voorkomen. Het huis is al half leeggehaald.

BROERTJE MET HANDJES OMHOOG

"Het zal wel gaan", verzekert Isabelle haar vader de avond van haar thuiskomst. Ze sorteert het wasgoed en zegt dat ze de kinderen in bad zal zetten. Vader Debackere trekt naar huis. In werkelijkheid gaat het niet. Tussen vijf en acht uur heeft Isabelle al een pak sms'jes naar haar ex gestuurd. Lieve. Vragende. Smekende. Er is geen antwoord gekomen. Dan ook bedreigende. "Ik maak uw leven kapot, wacht maar. Nu is het mijn beurt :-)" Na 'Familie' stopt Debackere Tibeau en X. in bad. Ze kruipt bij haar dochtertje in bed. "Want papa heeft het bed van mama meegenomen." Wanneer het meisje 's nachts opstaat om naar het toilet te gaan, ziet ze dat mama "met haar kleren aan in bad gezeten heeft". Haar broertje ligt in bed, met opengespreide armen en zijn handjes omhoog. Hij is dan al dood. Enkele uren eerder was Tibeau nog zo blij dat mama weer thuis was. "Mama ben je genezen?", vroeg hij. "Ja ventje", zei Debackere.

Na de akelige ontdekking doorzoekt de politie het huis. Op twee plaatsen hangen als lus doorgetrokken hondenriemen. Onder één van de twee staat een stoel.

In de vuilnisbak vinden de speurders vier lege blisters Loramet en Alprazolam. Gezien haar verwarde toestand kan Isabelle Debackere pas veel later ondervraagd worden. Ze levert slechts mondjesmaat meer informatie. Dat ze Tibeau een tweede keer in bad heeft gestopt. Dat ze hem "niet zo lang" met zijn hoofd onder water heeft gehouden. Dat ze hem zeker niet geslagen heeft.

COMBINATIE VAN GEWELD

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN