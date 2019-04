Exclusief voor abonnees Ze nodigen doodleuk zichzelf uit COMME IL FAUT 13 april 2019

Tijdens een vakantie vorig jaar hebben we in het hotel kennis gemaakt met een koppel uit de buurt en het klikte meteen. Sindsdien spreken we regelmatig af voor een sauna of etentje. Op een drink bij hen thuis werden we voorgesteld aan een ander koppel, dat sindsdien alle moeite van de wereld doet om ook gevraagd te worden. Wij vinden het een beetje opdringerig, maar meestal stoort het ons niet. Als je afspreekt op café of naar een concert gaat, wat maakt het uit dat er nog een ander koppel bij is? Maar onlangs hoorden ze ons terwijl we een skivakantie planden en nodigden ze weer zichzelf uit: "Wij gaan ook mee!" Ik zou het vervelend vinden om een hele dag met hen op te trekken, dus ik wil liever niet dat ze meegaan, en onze vrienden ook niet. Als ze het onderwerp aansnijden, antwoorden we wat ontwijkend of beginnen we over iets anders, maar dit wordt wel erg vervelend.

