Ze moést Buffalo's hebben 09 juli 2018

Met haar 18 lentes was Emma Bale één van de jonkies, maar wat voor één. Op Buffalo's bracht de zangeres haar fans in hypnose. "Nu zelf nog ontwaken uit deze droom, want het is écht gebeurd. Zot!" Op The Slope - het kleinste en iets té kleine podium volgens Emma - zwierde ze van links naar rechts terwijl ze haar keel openzette op 'Curaçao', haar nieuwste single 'Cut Loose', 'Worth It' en een danceremix van 'Run'. In een glitterkostuum met daaronder een zwart bikinitopje. En niet te vergeten: met zwarte Buffalo's. "Ik heb daar zó lang naar gezocht. Maar ik moest en zou Buffalo's dragen voor mijn eerste keer Rock Werchter."