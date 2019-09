Exclusief voor abonnees Ze keerde al eens terug voor ze gestopt was 13 september 2019

Noem het gerust een officieuze comeback - Clijsters was niet gestopt. Maar ze zag in 2004 haar seizoen grotendeels in rook opgaan door blessureleed. Vooral de pols baarde zorgen. Clijsters miste in 2005 de Australian Open in januari, maar in maart en april won ze met Indian Wells en Miami twee toptoernooien. Na een ontgoochelend gravel- en grasseizoen leefde Clijsters helemaal op. Met als kers op de taart haar eerste grandslamoverwinning op de US Open. Op het einde van het jaar werd ze tot speelster én comebackspeelster van het jaar uitgeroepen door de WTA. Helaas voor Clijsters bleef ze de jaren nadien geplaagd door blessures: de heup, de rug, de enkel... Begin 2007 - pas 23 - maakte Clijsters bekend dat ze op het einde van dat seizoen zou stoppen.

