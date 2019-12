Exclusief voor abonnees Ze kán het, deze sister 60 Danira Boukhriss Terkessidis 21 december 2019

De scherpste Japanse steakmessen werden geslepen, toen in de zomer bekend raakte dat Danira Boukhriss Terkessidis (29) haar eigen talkshow kreeg. Zonder neonletters die 'Danira' flitsten, weliswaar, want bij de VRT weten ze intussen dat late talkshows soms vroeger eindigen dan verwacht, en je dus maar beter een neutrale naam kan verzinnen. Het werd 'Vandaag'. Danira, die al eens graag een salopette en een hoodie draagt, trad aan in glanzend oranje blouse. En liet zien dat ze het kon. Gasten in bedwang houden, overschakelen van het klimaat naar tinnitus, van ernst naar witz. De goede afloop zal haar deugd hebben gedaan, want dit ging verder dan haar eigen ambities, liet ze vooraf weten. "Dat een vrouw van nog geen 30 jaar dit mag presenteren, betekent iets voor de jongere generatie. Ik moét dit gewoon goed doen. Voor al mijn sisters !" Gaan er straks vrouwen volgen? Sisters die opstaan? Doin' it for themselves? Dat weten we tegen de Top 100 van 2020. (NV)

