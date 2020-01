Exclusief voor abonnees Ze beseft het nog niet, maar haar papa was een held 08 januari 2020

Ze is zo vertederend dat ze je doet glimlachen, en tegelijk breekt het beeld je hart. De kleine Charlotte, het 19 maanden oude dochtertje van een overleden Australische brandweerman, krijgt tijdens zijn begrafenis een eremedaille en zet zijn helm op haar hoofd. Vrijwillig brandweerman Andrew O'Dwyer (36) was met een collega onderweg naar een bosbrand toen hun wagen werd geraakt door een omvallende boom. Ze kwamen allebei om. Het meisje is te jong om helemaal te beseffen dat ze haar papa nooit meer zal zien, maar iedereen zal haar later vertellen hoe moedig hij was. "Charlotte moet weten dat haar vader een bijzondere, heldhaftige man was", sprak de brandweercommandant.

