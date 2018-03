Zayn Malik en Gigi Hadid zijn uit elkaar 15 maart 2018

Ex-One Direction-ster Zayn Malik (25) en Gigi Hadid (22) hebben een punt gezet achter hun relatie. Dat bevestigen ze zelf. 'ZiGi' was ruim twee jaar een koppel. Gek genoeg zijn de fans van Zayn vooral bezorgd om wat hij nu met zijn Gigi-tattoo gaat doen. De zanger liet de ogen van het Amerikaanse model op z'n borstkas tatoeëren. Het is niet de eerste keer dat hij zich mispakt aan een relatie. Toen Zayn verloofd was met Little Mix-zangeres Perrie Edwards, liet hij een afbeelding van haar op zijn rechterarm plaatsen. Die verving hij door een andere tattoo.

