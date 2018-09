Zaventemse politie rijdt als eerste met Tesla's 01 september 2018

Als eerste zone in ons land rijdt de politie van Zaventem vanaf volgende week met een Tesla. Het volledig elektrische voertuig gaat in amper 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u en behaalt een topsnelheid van 250 km/u. Daarmee doet de wagen pakken beter dan de bestaande interventievoertuigen. De politiezone heeft ook nog een tweede Tesla aangekocht. Die zal voornamelijk als anonieme wagen dienen. Omdat elektrisch rijden een aparte ervaring is, zal de korpschef, die al jaren met een elektrische wagen rijdt, zijn inspecteurs de komende weken zelf rijlessen geven. Volgens korpschef Jean-Pierre Van Thienen is de kans dat inspecteurs zonder stroom vallen miniem. "De wagen kan met een volle batterij 415 kilometer rijden en bovendien beschikken we in ons politiecommissariaat over twee laadpalen. Ze zullen dus altijd uitrijden met een volle batterij."

