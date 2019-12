Exclusief voor abonnees Zavelstraat opnieuw week dicht door afwerking fietstunnel 11 december 2019

00u00 0

Van maandag 16 tot en met vrijdag 20 december wordt de Zavelstraat in Erps-Kwerps opnieuw afgesloten voor alle verkeer. Die maatregel is nodig om de HST-fietstunnel onder de spoorwegbrug in de straat af te werken.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis