Zaterdag nog vier matchpunten gered

04 juni 2018

Het doet er weinig toe, maar zaterdag toonde David Goffin nog een staaltje van zijn vechterskwaliteiten. Hij weerde voor een volle en redelijk vijandige Court Suzanne Lenglen bij 4-5 in de vierde set vier matchpunten af tegen Gaël Monfils zonder met de ogen te knipperen. "Ik speel die ballen alsof het gewone punten zijn", zei de Luikenaar laconiek nadat hij met 6-7, 6-3, 4-6, 7-5, 6-3 had gezegevierd. "Ik stel me geen vragen. Het was spannend, maar ik wist dat er niet ver vanaf zat. Ik ben die punten gaan halen, ik won ze met moed en durf." Vaak komt het niet voor op grandslamniveau, maar Chanda Rubin en Vince Spadea deden in Parijs al eens beter door in 1995 negen matchpunten te redden, Nick Kyrgios lukte dat vier jaar geleden ook in de tweede ronde van Wimbledon tegen Richard Gasquet. (FDW)

