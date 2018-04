Zaterdag LBL én Ster ZLM Tour U23 14 april 2018

Twee belangrijke confrontaties voor de U23, zaterdag, en dat op uiteenlopend terrein. Klimmers komen aan hun trekken in de beloftenversie van Luik-Bastenaken-Luik, rouleurs halen hun hart op in de Nederlandse Ster ZLM Toer, manche van de UCI Nations Cup U23. Bij de tien Belgische teams in de Ardennen onder meer Lotto-Soudal U23 (Vanhoucke, Dewulf), EFC-L&R-Vulsteke (De Poorter, Relaes), AGO-Aqua Service (Molly) en Home Solution-Soenens (Van Dingenen). Het Axeon-Hagens Bermanteam van Axel Merckx start met Jasper Philipsen. Vorig jaar won Bjorg Lambrecht. Voor de Ster ZLM Toer selecteerde bondscoach Kevin De Weert een nationale selectie. Kopman is onze nieuwe spurtsensatie Gerben Thijssen. Ook Beullens, Meeus, Taminiaux, Weemaes en Willems zijn erbij. (JDK)

