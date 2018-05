Zaterdag herrezen op Zoncolan, zondag oplawaai FROOME 22 mei 2018

Chris Froome heeft zijn ritzege te pakken in deze Giro. Zaterdag demarreerde hij - na knap voorbereidend werk van Wout Poels - op vijf kilometer van de top van de Monte Zoncolan. Yates probeerde in de slotfase zijn landgenoot nog bij te benen, maar strandde op een handvol seconden. Zo zag het er even naar uit dat Froome alsnog een rol van betekenis zou kunnen spelen in het klassement. IJdele hoop, zo bleek 24 uur later. In Sappada raakte de viervoudige Tourwinnaar kant noch wal en verloor meer dan anderhalve minuut op de rozetruidrager. "Ik heb de inspanningen van zaterdag bekocht", klonk de uitleg eenvoudig. "Toch heb ik er geen moment spijt van." Gisteren op de persbabbel tijdens de rustdag gaf hij aan in de tijdrit van vandaag opnieuw te willen meestrijden voor een dichte ereplaats en zo zijn klassement (7de op 4:52 van Yates) gevoelig te verbeteren. Een podiumplaats lijkt daarin nog het hoogst haalbare. (DNR)

