Zaterdag eerst in de file, dan pas op de latten 06 februari 2018

00u00 0

Skiën in de krokusvakantie? Zet je maar schrap voor de files, waarschuwt mobiliteitsorganisatie VAB. Want niet alleen in ons land sluiten de scholen, ook in Zuid-Nederland, sommige deelstaten van Duitsland en Oostenrijk en in de Franse Alpen hebben de kinderen vakantie. Op zondag zouden de verkeersproblemen voorbij moeten zijn. Wintersporters worden gevraagd zich goed voor te bereiden en alert te zijn voor ijzel. Sneeuwkettingen zijn geen overbodige luxe. 's Nachts rijden wordt afgeraden. Bij winters weer zijn winterbanden verplicht in Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk.