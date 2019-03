Zaterdag afscheid van verongelukte wielrenner 20 maart 2019

00u00 0

Stef Loos (foto), de 19-jarige wielerbelofte die vorige zondag overleed toen hij buiten het parcours werd aangereden, wordt zaterdag begraven in Dessel. "Zijn teamgenoten - zowel renners als begeleiders - zullen de plechtigheid bijwonen in tenue", zegt Jef Robert, voorzitter van Acrog Balen BC. Ook Remco Evenepoel, tot voor kort ploegmakker van Loos, zal aanwezig zijn. Eén dag na de begrafenis staat de Zuidkempense Pijl op het programma, met start en aankomst in het nabijgelegen Mol. Na overleg met de ouders van Stef Loos heeft Acrog Balen CB beslist om deel te nemen aan die koers. "Als eerbetoon aan Stef. Voor aanvang stellen we ons op in een rij en houden we een minuut stilte."

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen