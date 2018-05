Zaterdag, 18.40 uur: de Belg bestelt afhaalmaaltijd 09 mei 2018

Als we thuis of op kantoor een maaltijd laten bezorgen, gaan we het liefst voor een Indiase curry. Dat geldt tenminste voor de Belgische klanten van Uber Eats, een bezorgdienst die met 1.000 restaurants in ons land samenwerkt. Met die voorkeur gaan we in tegen de gewoontes van andere Europeanen. Bijna 70% van hen kiest resoluut voor de typisch Amerikaanse hamburger, gevolgd door gerechten uit de Italiaanse (pizza) en Japanse (sushi) keuken. Uit het onderzoek - waarvoor Uber Eats 4.000 klanten ondervroeg in Spanje, Portugal, Italië, Zweden, Nederland, Polen, Oostenrijk en ons land - blijkt verder dat zaterdag 18.40 uur hét moment is waarop de honger begint te knagen. Meestal verorberen Belgen de snelle hap voor tv (60%), maar aan eten in bed hebben we een broertje dood: 68% houdt er niet van. Met sms'en of tweeten tijdens het eten hebben we dan weer geen problemen: meer dan de helft doet het. En hoewel gezinnen meestal een compromis bereiken, lukt dat niet altijd: 23% contacteert meerdere bezorgdiensten. (LVB)

