Exclusief voor abonnees Zary (2,5) heeft leukemie, maar gaat toch naar eerste kleuterklas Wanneer loslaten nog net iets moeilijker is 03 september 2019

Het was voor veel mama's en papa's gisteren niet gemakkelijk om hun oogappels af te zetten aan de schoolpoort, maar voor de ouders van Zary (2,5) was het afscheid extra spannend. Het meisje heeft leukemie, waardoor haar immuunsysteem is verzwakt. "Zary heeft de toestemming van twee professoren gekregen, en de school zal mij onmiddellijk bellen als er iets aan de hand is. Maar het is vandaag toch wel moeilijk loslaten", zegt mama Amina, die samen met haar man Brian haar dochtertje naar de eerste kleuterklas van de Letterfant in Sint-Truiden bracht. "We vinden het belangrijk dat haar leven zo normaal mogelijk verloopt. Maar je weet natuurlijk niet wat morgen zal brengen. Nu goed, ik ben blij dat Zary's eerste schooldag goed begonnen is. Dat nemen ze ons in ieder geval nooit meer af." (DSS)

