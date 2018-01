Zangeres The Cranberries (46) overleden 00u00 0

Dolores O'Riordan, frontvrouw van de Ierse groep The Cranberries, is op 46-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is nog niet duidelijk. O'Riordan stierf in een hotel in Londen, waar ze verbleef voor opnames. The Cranberries waren erg populair in de jaren 90, vooral dankzij het nummer 'Zombie'. De band verkocht in totaal meer dan 38 miljoen albums. Vorig jaar nog verscheen een akoestisch album van The Cranberries, 'Something Else'. Maar de Europese toernee moest worden ingekort en de Amerikaanse werd zelfs helemaal afgeblazen omdat O'Riordan met ernstige rugproblemen kampte. In 2014 werd bij haar ook een bipolaire stoornis vastge-steld. (TDS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN