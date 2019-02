Zanger R. Kelly aangeklaagd voor seksueel misbruik 25 februari 2019

00u00 0

De Amerikaanse artiest R. Kelly (52) zoekt een miljoen euro om zijn borgsom te betalen. De zanger van de wereldwijde hit 'I Believe I Can Fly' zit vast op verdenking van seksueel misbruik. Geruchten daarover doen al de ronde sinds de jaren 90. Nu hebben vier vrouwen officieel een klacht ingediend voor tien gevallen van seksueel misbruik tussen 1998 en 2010. Drie slachtoffers zouden op het moment van de feiten minderjarig geweest zijn. De aanklagers zeggen over DNA-bewijzen te beschikken. De advocaat van R. Kelly zegt dat de vrouwen liegen. "Hij is een rockster en hoeft geen seks te hebben zonder instemming." Vandaag staat de r&b-zanger weer voor de rechter. Dan krijgt hij de gelegenheid schuldig of onschuldig te pleiten. In tussentijd probeert hij 1 miljoen dollar (882.000 euro) bij elkaar te rapen om op borgtocht vrij te komen. "Hij heeft dat niet op zijn rekening, in een schoendoos of waar dan ook staan", zegt zijn advocaat. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN