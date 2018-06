Zanger Dean krijgt rijverbod na dronken botsing 07 juni 2018

Zanger Dean Delannoit (29) moet zijn wagen een maand aan de kant laten staan. Hij werd veroordeeld omdat hij met een glas te veel op een ander voertuig aanreed. De voormalige 'Idool'-winnaar was op 28 oktober vorig jaar aan het aanschuiven aan een rotonde in zijn thuisstad Geraardsbergen en had de remlichten van zijn voorganger niet gezien. Daardoor kwam het tot een lichte kop-staartaanrijding. De politie stelde vast dat hij 0,92 promille alcohol in zijn bloed had. "Het klopt dat hij een 4-tal pintjes had gedronken", gaf zijn advocaat toe. Politierechter Pieter De Meyer wees op het feit dat de zanger in het verleden al veroordeeld werd voor rijden onder invloed en gaf hem naast een maand rijverbod ook een boete van 1.400 euro. (TVR)

