Zandstormen eisen 116 levens in India 04 mei 2018

00u00 0

Gigantische zandstormen hullen het noorden van India in dikke wolken. Bij het noodweer vielen al 116 doden en meer dan 140 gewonden. Tijdens de zomer, die in India net is begonnen, komen zandstormen met hevige rukwinden wel vaker voor, maar nu werden windsnelheden tot wel 126 km/u gemeten. De meeste slachtoffers - velen verrast tijdens hun slaap - vielen toen bomen en muren het begaven. Her en der ontstond ook brand. In de deelstaat Uttar Pradesh stierven minstens 64 mensen. Vooral het district Agra, waar de wereldberoemde Taj Mahal staat, is zwaar getroffen. Daar eiste de storm 43 levens. In de aanpalende deelstaat Rajasthan, aan de grens met Pakistan, kwamen minstens 31 mensen om.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN