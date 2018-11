Zandstorm hult Sydney in duisternis 23 november 2018

Door de droogte die er al maandenlang aanhoudt, woedt in het zuidoosten van Australië een hevige zandstorm. Die verduistert de zon en zorgt voor overlast. In Sydney bleef het zicht tot enkele meters beperkt. In het binnenland kleurde de lucht oranje.

