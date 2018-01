Zandkliffen alweer platgereden 00u00 0

De indrukwekkende zandkliffen aan de Belgische kust worden platgereden. Gisteren zijn enkele firma's begonnen met het hernivelleren van het strand. De kliffen ontstonden woensdag door het springtij en het stormweer. Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) gaf de opdracht om de grote niveauverschillen weg te werken. "We doen dat voor de veiligheid", zegt Steve Timmermans van MDK. Het kan nog enkele dagen duren vooraleer alle zandkliffen verdwenen zijn. "In maart zullen we het zandniveau evalueren en bekijken of er opnieuw zand moet worden aangevoerd om de stranden op te hogen.

Wil je meer lezen? Registreer met enkele gegevens om dit artikel verder te lezen. Krijg toegang Je leest 1 maand ongelimiteerd als digitale abonnee

Geen betaalgegevens

Stopt automatisch Log in als abonnee