Zand erover 09 juni 2018

00u00 0

Dit is Dubai, ná de zandstormen die geregeld over de Verenigde Arabische Emiraten waaien. Herkent u het rondpunt? De kamelen die de weg kwijtgeraakt zijn? Enkel het 'heilige' voetbalveld is wel zandvrij. Het was de Australische fotograaf Irenaeus Herok die een drone de lucht instuurde en de adembenemende beelden maakte. De man heeft een achtergrond in design en beeldende kunsten en inderdaad, z'n foto's zijn echte kunststukjes die - wie weet - wel een plekje kunnen krijgen in de riante huizen van de sjeiks.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN