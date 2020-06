Exclusief voor abonnees Zanardi opnieuw geopereerd 30 juni 2020

Handbiker Alex Zanardi heeft voor de tweede keer een hersenoperatie ondergaan. De ingreep duurde 2,5 uur. De toestand van de populaire Italiaan is stabiel maar kritiek, laat de directeur van een ziekenhuis in Siena weten. De 53-jarige Zanardi ligt nog steeds op Intensieve Zorgen. Hij wordt daar in kunstmatige coma gehouden. De viervoudig paralympisch kampioen en voormalig autopiloot botste anderhalve week geleden met zijn handbike op volle snelheid tegen een vrachtwagen. Zanardi was in de jaren negentig een F1-piloot bij de renstallen Jordan, Minardi, Lotus en Williams. In 2001 verloor hij beide benen bij een ongeval op de Duitse Lausitzring toen hij deelnam aan de Champ Car. Als handbiker won hij twee keer goud op de Paralympische Spelen in Londen in 2012 en twee keer goud op de Spelen in Rio in 2016.

