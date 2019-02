Zambia 27 februari 2019

00u00 0

Zambia en bondscoach Sven Vandenbroeck gaan niet met mekaar door. De 39-jarige Vilvoordenaar slaagde er niet in zich te kwalificeren voor de Africa Cup, komende zomer in Egypte. Hij leidt wel nog het laatste (overbodige) kwalificatieduel tegen Namibië, op 22 maart. Nadien hoopt hij op een nieuwe uitdaging in Afrika. (FDZ)