Zalmtartaar 22 december 2018

Delhaize: "Pure zalm"

"Mooi versneden in voldoende grote stukken, mooie portie als voorgerechtje, maar vooral qua smaak gelukkig 'naturel' gehouden. Dit is pure zalm gebleven. Hier kan je zelf nog wat richtingen mee uit, door er bijvoorbeeld wat dragon aan toe te voegen, of een sjalotje in te versnipperen. Of er wat gember samen met limoenzestes doorheen te mengen. Geen citroen- of limoendruppels.Eén minpunt: die bijhorende vinaigrette van gezoete dille. Gebruik die nooit: zoet hoort niet bij zalm!"

