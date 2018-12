Zalf op de wonde, maar genezen is ze niet 44 Romelo Lukaku 22 december 2018

00u00 0

De fluitconcerten waarop Belgische fans hem zo vaak hebben getrakteerd, zitten Romelu Lukaku (25) als tinnitus in de oren: een geluid dat nooit verdwijnt en soms zelfs oorverdovend hard klinkt. Daarom zegt hij dat hij nog hooguit twee jaar voor de Rode Duivels voetbalt, ook al werd hij deze zomer tijdens het WK als een nationale held gevierd. Dat was zalf op de wonde, maar genezen is ze nog niet. Vertrouwen is sneller geschonden dan hersteld en pijn blijft meestal langer hangen dan plezier. Hoe hard Lukaku ook werkt, hoe vaak hij ook scoort, hoe gestaag hij ook beter wordt, hij weet dat zijn krediet snel op kan zijn. Twijfel over zijn kwaliteiten blijft hem achtervolgen als zijn eigen schaduw. Nu ook in Engeland. Hij deemsterde weg in het vierkant draaiende Man United van José Mourinho en de kritiek viel op zijn schouders. Mourinho ligt nu buiten, een nieuwe kans ligt klaar. Lukaku's doel zal onveranderd zijn: een voetballer worden die in een Top 100 als deze niet zou misstaan op nummer één. (SVB)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN