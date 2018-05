Zalando lijdt verlies 09 mei 2018

E-commercereus Zalando is tijdens de eerste drie maanden van het jaar opnieuw in de rode cijfers gedoken. Zalando investeert volop om zijn verkopen op te krikken. Zeker nu het Amerikaanse Amazon op de loer ligt. Zalando breidde zijn assortiment schoenen en kleding uit met onder meer cosmetica en verzorgingsproducten. En dat werkt wel: de omzet ging ruim een vijfde hoger, tot 1,2 miljard euro. Het aantal klanten dat gemiddeld vier keer per jaar spullen in de Duitse webwinkel bestelde, ging 17% hoger. Tegen eind 2020 mikt Zalando de kaap van 10 miljard euro omzet te halen. Maar de kosten om die ambities waar te maken, wegen wel op de winst. Over het eerste kwartaal dook Zalando opnieuw 15 miljoen euro in het rood. De operationele winstmarge komt zo uit op een droevige 0%.

