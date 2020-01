Exclusief voor abonnees Zala verrast favorieten in eerste rit DAKAR 06 januari 2020

De Litouwer Vaidotas Zala is de verrassende winnaar van de eerste rit in de Dakar 2020. In zijn 'oude' MINI was hij de snelste tussen Jeddah en Al Wajh, over meer dan 300 kilometer tegen de chrono. Zala ging zijn merkgenoten Stéphane Peterhansel (+2min14) en Carlos Sainz (+2min50) vooraf. Nasser Al-Attiyah, de gedoodverfde winnaar, werd in zijn Toyota vierde op 5min33, een minuut beter dan het Nederlands-Belgische duo Ten Brinke-Colsoul (Toyota). De Qatarees verloor in de eindfase goed drie minuten door een technisch euvel. Andere slachtoffers van de eerste rit zijn Romain Dumas (opgave door brand) en ex-wereldkampioen rallyraid Jakub Przygonski, die met mechanische problemen aan de kant staat. Ook Nani Roma mag in zijn Borgward de eindzege vergeten. Toby Price (KTM) won de eerste rit bij de motoren. Vandaag staat er tussen Al Wajh en Neom 367 tegen de chrono op het menu. (JCA)

