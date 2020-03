Exclusief voor abonnees Zal het virus zich minder snel verspreiden nu het 17 graden wordt? EXPERTS GEVEN ANTWOORD 17 maart 2020

"Theoretisch kan dat", zegt professor Vlieghe. "We zien dat ook bij andere respiratoire virussen. Maar we zullen moeten observeren of dat bij dit nieuwe coronavirus ook zo is. Het is in ieder geval absoluut geen reden om de genomen maatregelen - zoals afstand houden van elkaar - te versoepelen."

