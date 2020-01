Exclusief voor abonnees Zakkenroller verstopt 30 telefoons in wielerbroek 28 januari 2020

Tijdens een concert van de Canadese rockgroep Sum 41 in Amsterdam is een zakkenroller opgepakt die dertig gsm's in zijn wielerbroek had verstopt. De Nederlandse politie kwam de man op het spoor na een tip uit ons land. Sum 41 stond op 14 januari al in de Lotto Arena in Antwerpen en tijdens dat optreden werden zowat vijftig telefoons van concertgangers gestolen. En dus hielden de Nederlandse agenten een extra oogje in het zeil. Toen ook daar meldingen over gestolen gsm's begonnen binnen te lopen, werden alle uitgangen van de zaal afgesloten en liep een 34-jarige Roemeen in een koersbroek tegen de lamp. Hij moet later deze week al voor de rechter verschijnen. (IBO)