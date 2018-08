Zakken van vrouwenjeans te klein om te gebruiken 22 augustus 2018

Broekzakken van een vrouwenjeans zijn echt te klein om die bos sleutels, portemonnee of smartphone in weg te stoppen. Dat blijkt uit een analyse van de Amerikaanse website 'The Pudding' bij 80 van de meest populaire jeansmerken. De vrouwelijke variant van een jeansbroek heeft broekzakken die maar 60% zo diep zijn als bij die voor mannen. Mannen kunnen gemiddeld 23,1 centimeter diep graven, vrouwen 14,2 centimeter. Daarnaast bleken de vrouwelijke broekzakken 6,5% smaller.

HLN

