Zakenreizen slecht voor de gezondheid

Zakenreizigers die frequent op de baan zijn, vertonen meer symptomen van depressie en onrust dan diegenen die minder vaak reizen. Dat is de toch wel straffe conclusie van een nieuw onderzoek van de Columbia University bij 18.328 werknemers. Roken, slaapproblemen en een gebrek aan beweging komen ook méér voor bij wie elke maand twee weken als zakenreiziger van hot naar her vliegt, vergeleken met zakenreizigers die maandelijks maar tussen één en zes nachten van huis zijn. Hoewel zakenreizen over het algemeen nog steeds als een 'voordeel van de job' worden gezien, zijn de gezondheidsrisico's dus niet te onderschatten, vooral dan door de levensstijl die 'onderweg zijn' meebrengt. In de toekomst is er dus nood aan trainingen en cursussen die gezonde zakenreizen in de verf zetten. (JL)

