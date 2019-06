Exclusief voor abonnees Zakenman steekt kasteel in brand: 2 jaar cel 14 juni 2019

Een 64-jarige Brugse zakenman moet twee jaar naar de cel omdat hij vorig jaar het kasteel van Sijsele in brand stak. De man had een financieel geschil met de eigenaar en ging samen met een vriend op 22 april 'op bezoek' om de kasteelheer een lesje te leren. Het zwaargewonde slachtoffer kon naar de buren vluchten, waar hij de politie belde. De zakenman en zijn kompaan bleven op de oprit wachten tot hij terugkwam, toen plots de politie opdaagde. Die zag dat de bovenverdieping van het kasteel in lichterlaaie stond. De schade wordt op meer dan 100.000 euro geraamd. Zowel de zakenman als zijn vriend, die 18 maanden cel kreeg, vroegen de vrijspraak. "Geef verdorie toe dat je zélf je kasteel in brand hebt gestoken omdat je de renovatie niet kon betalen", beet de zakenman de kasteelheer toe op het proces. De rechter oordeelde echter dat, gezien het tijdverloop, enkel het duo de brand kon gesticht hebben.

