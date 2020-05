Exclusief voor abonnees Zakenman achter mondmaskerdeal gelinkt aan bank die terreur financiert 23 mei 2020

De Jordaanse zakenman waarmee België via de postbusvennootschap Avrox een deal gesloten heeft voor de levering van 15 miljoen stoffen mondmaskers, is betrokken bij een bank die in Israël recent op een zwarte lijst werd gezet. Hamza Talhouni is een grote aandeelhouder bij de Caïro Amman Bank, zijn broer zit er zelfs in de raad van bestuur. Die bank heeft honderden rekeningen van Palestijnse ex-gevangenen die veroordeeld werden voor het plegen van aanslagen. Op die rekeningen ontvangen ze 'martelaarsgeld'. Sinds begin mei beschouwt Israël alle banken met zulke rekeningen als financiers van terreur. De Israëlische ambassade bevestigt dat de Caïro Amman Bank op zo'n lijst staat. De bank heeft intussen wel alle verdachte rekeningen bevroren en zich dus in regel gesteld. Ons land heeft met Talhouni een contact van minstens 40 miljoen euro afgesloten. (JBG)

