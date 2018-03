Zakenbank NIBC keert terug naar beurs 13 maart 2018

Zakenbank NIBC keert op 23 maart terug naar de Amsterdamse beurs. De huidige eigenaars bieden maximaal 30% van de aandelen aan, aan een prijs van 8,75 en 10,23 euro per aandeel. Daarmee kan de operatie 450 miljoen in het laatje brengen en wordt NIBC gewaardeerd op 1,3 miljard à 1,5 miljard. Concreet worden er 38 miljoen aandelen aangeboden. Bij veel interesse kan dat nog worden uitgebreid tot 44 miljoen. Maximaal 10% is bestemd voor particuliere beleggers in Nederland. NIBC werd in 1945 opgericht door de Nederlandse regering als de 'Nationale Investeringsbank', om de wederopbouw na de oorlog te helpen financieren. In 1986 maakte de bank haar debuut op de beurs, maar in 1999 kwam er een eind aan dat avontuur en werden pensioenbeheerders ABP en PPGM meerderheidsaandeelhouders. Sinds 2005 is NIBC in handen van investeringsmaatschappij JC Flowers. Die wilde de bank al in 2007 terug naar de beurs te brengen, maar door de crisis draaide dat anders uit.

