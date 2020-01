Exclusief voor abonnees Zaken die u moet weten over Laurens Sweeck 13 januari 2020

00u00 0

Koersfamilie

Laurens Sweeck komt uit een koersfamilie. Zijn grootvader Alfons 'Fokke' was een meer dan degelijk profwielrenner in de periode 1959-1962. Hij won onder meer een etappe in de Vuelta en het eindklassement in de Ronde van België (allebei in 1960). Vader Stefan heeft eveneens een tiental jaren gekoerst, zij het op een iets bescheidener niveau. En ook Laurens' tweelingbroer Diether en oudere broer Hendrik zijn actief in het veldrijden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis