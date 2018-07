Zakaria Bakkali (Anderlecht) Dan maar wervelen in België 24 juli 2018

00u00 0

Op zijn 22ste heeft Zakaria Bakkali al 16 wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie en 57 in de Spaanse Primera Division op zijn conto staan, maar in de Jupiler Pro League zag u hem nog niet in actie. Daar brengt Anderlecht - nadat Standard hem niet over de streep kon trekken - straks verandering in. Zijn carrière begon als een wervelwind, maar doofde snel uit. Bijna vijf jaar geleden al maakte hij zijn debuut bij de Rode Duivels, maar zijn tweede en voorlopig laatste cap dateert intussen ook al van oktober 2015. Bakkali moet dringend eens een heel seizoen op volle toeren draaien en die kans krijgt hij straks in het Astridpark. De verwachtingen zijn hooggespannen. (SJH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN