Zak chips 29 procent duurder door kortingverbod: deze week opnieuw promoties in supermarkten

30 maart 2020

Bron: eigen berichtgeving, belga 81 De Krant Er komen opnieuw promoties en kortingen in supermarkten. Minister van Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) legt de laatste hand aan een regeling om het verbod op te heffen. "Het hamsteren is gestopt, dus kunnen we dat herbekijken", aldus de minister. De klant betaalt de laatste weken fors meer aan de kassa door het opgelegde kortingverbod. Colruyt zegt dat het daarvoor gewaarschuwd had.

Op sociale media circuleert een vergelijking van kassatickets van Colruyt, waarop te zien is dat bijvoorbeeld een grote zak chips 29% duurder geworden is. "Dat kan ik zelf ook vaststellen wanneer ik naar de supermarkt ga: de winkelkar wordt duurder, precies omdat er geen promoties meer mogelijk zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn van zo'n maatregel. Zeker omdat er nu veel meer gezinnen zijn waar er bespaard moet worden, omdat één of twee mensen in tijdelijke werkloosheid zijn terechtgekomen. Het is nog een kwestie van details, daarna kunnen de promoties die al liepen en die voor de komende weken al waren afgesproken toch doorgaan. Dat komt zeker deze week nog in orde."

De supermarktketens zeggen in een reactie dat ze de prijzen niet hebben verhoogd tijdens de coronacrisis, maar dat vooral promojagers nu meer betalen aan de kassa door het verbod op kortingen. Colruyt zegt dat het de voorbije dagen “veel reacties” over de prijzen kreeg. “Hiervoor hadden we gewaarschuwd toen acties en promoties plots verboden waren om het hamstergedrag te ontmoedigen”, zegt woordvoerster Hanne Poppe. Colruyt vraagt de minister zo snel mogelijk weer kortingen en promoties te mogen voeren “in het belang van de consument”.

Dit weekend riep burgemeester van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne, ook al via Twitter op om het kortingverbod op te heffen. Hij wees erop dat die maatregel voor veel mensen die nu technisch werkloos zijn en een pak minder verdienen dan vroeger, moeilijk valt. Voor heel wat consumenten zijn promoties “de enige manier om het einde van de maand te halen”, als het Open Vld-Kamerlid.

