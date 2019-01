Zak appels levert Brent (14) auto op 19 januari 2019

Een rijbewijs heeft hij nog niet, maar wel al een auto. De 14-jarige Brent Maes is namelijk in het bezit van het winnende lotje van de eindejaarsactie van de Unie Handelaars Zone 50, goed voor een gloednieuwe Fiat Panda. Brent kocht vlak voor de eindejaarsfeesten een paar zakken appels bij een fruitbedrijf in Sint-Gillis-Waas en in één daarvan zat het ticket dat door een onschuldige hand uit 25.000 exemplaren werd geloot. De student Sportwetenschappen zal nog wel even geduld moeten oefenen alvorens zelf achter het stuur plaats te nemen. Zijn ouders zullen de wagen zelf enkele jaren gebruiken. "We hebben afgesproken dat eerst mijn broer, die twee jaar ouder is, ermee mag leren rijden. Over drie jaar is het dan mijn beurt en krijg ik de sleutels." Brent drukte zijn ouders en broer wel al op het hart om het voorzichtig aan te doen met zijn karretje. (PKM)

