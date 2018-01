Zachter, niet zonniger HET WEER 29 januari 2018

00u00 0

Vandaag is het zwaar bewolkt tot betrokken en zijn er nauwelijks opklaringen. De nadruk ligt wel op het meestal droge weer, al kan er toch wat lichte motregen vallen. Tegen het einde van de namiddag gaat het harder regenen over het noorden en noordwesten. De maxima liggen rond 12 graden, en er staat een matige tot vrij krachtige wind met snelheden tot 60 km per uur.

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over weer