Zachte lentedag HET WEER 21 februari 2019

Deze ochtend kan het nog grijs en mistig zijn maar in de loop van de voormiddag begin het open te trekken en komt de zon erdoor. De rest van de dag wisselen zonnige perioden af met stapelwolken. Het blijft daarbij de hele dag droog en het warmt ook goed op. De maxima komen uit op 11 graden in de Hoge Venen, 13 graden aan zee en het warmst wordt het in de Kempen met maxima die makkelijk 15 of zelfs 16 graden halen. Er staat daarbij niet meer dan een zwakke wind uit het west-zuidwesten.

