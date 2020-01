Exclusief voor abonnees Zacht winterweer lokt minder vogels naar tuinen 28 januari 2020

Een recordaantal van 40.823 tuinvogeltellers heeft het voorbije weekend minstens 764.541 vogels in 23.987 tuinen geteld. Dat blijkt uit de eerste resultaten die Natuurpunt bekendmaakte. De koolmees was de meest gespotte vogel tijdens het 'Grote Vogelweekend'. Plaats twee was voor de huismus, gevolgd door de kauw, de vink, de pimpelmees, de houtduif, de Turkse tortel, de merel en de ekster. Het roodborstje sloot de top tien af. Met gemiddeld 23 vogels van 8 soorten per tuin zet de achteruitgang van het aantal vogels zich wel door. Dat zegt niets over de trend van die soorten op nationale of Europese schaal, maar is vooral weer- en voedselgerelateerd.