Zacht lenteweekend HET WEER 06 april 2019

00u00 0

Vandaag komen er wolkenvelden voor in de ochtend, vooral in het westen, maar de zon kan geleidelijk overal doorbreken. Vooral na de middag belooft het heel zonnig te worden, met wat stapelwolken. Het wordt ook zacht. De maxima komen uit rond 16 en lokaal zelfs 18 graden. Aan zee en in de Hoge Venen is het een paar graden frisser, met maxima tussen 13 en 15 graden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind en het blijft droog.

