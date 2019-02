Zacht en zonnig HET WEER 27 februari 2019

We krijgen opnieuw zonnig weer, met amper een wolkje aan de blauwe hemel. Het warmt ook goed op. De maxima komen uit op 16 of 17 graden, op sommige plekken is 18 of zelfs 19 graden mogelijk. Het wordt 13 graden aan zee en 's namiddags ontstaat er zelfs een frisse zeebries. Elders waait er een zwakke wind uit zuidelijke richtingen, maar die wind zal wel wat meer voelbaar zijn dan de voorbije dagen.

