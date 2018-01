Zacht en veel wind HET WEER 24 januari 2018

00u00 0

We komen uit een uitzonderlijk zachte nacht, en ook overdag wordt het zacht met maxima tussen 12 en 14 graden in Vlaanderen en 8 graden in de Hoge Venen. Er staat ook de hele dag een vrij krachtige wind, met rukwinden tot 60 of 70 km per uur. Er is een kleine kans op een beetje zonneschijn, maar doorgaans is het somber en grijs. Uit de vele wolken zal er geen regen vallen. Tijdens de avond wel, want dan trekt er een regenzone vanuit het westen het land binnen.

