Zacht en regenachtig

De winter lijkt er niet echt te willen komen. Na een zachte januarimaand lijkt februari met hetzelfde weertype te zullen beginnen. Vandaag is het eerst wisselend bewolkt en droog. De zon komt af en toe tevoorschijn. In de namiddag wordt het zwaarbewolkt tot betrokken met soms eens wat lichte regen of motregen. Tegen de avond gaat het vanuit Frankrijk harder regenen. Het wordt wel zacht met temperaturen tot 11 of 12 graden, waarden die weliswaar tegen de late avond en volgende nacht pas bereikt worden. De wind waait matig uit het zuiden tot zuidwesten. Vanavond blijft het betrokken met af en toe lichte regen of motregen. Tegen de ochtend lijkt het wat vaker droog te zijn. Het kwik blijft hoog, rond 10 graden. De wind is matig en draait naar een westelijke richting.

