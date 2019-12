Exclusief voor abonnees Zac Efron even in levensgevaar tijdens opnames 'Killing Zac Efron' 30 december 2019

Zac Efron (32) is onlangs in levensgevaar naar een Australisch ziekenhuis gevlogen na filmopnames op Papoea-Nieuw-Guinea. De acteur was er op een onbewoond eiland aan het draaien voor een realityprogramma dat - nee, dit is geen grap - 'Killing Zac Efron' heet. Hij kampte met een "vorm van tyfus of een vergelijkbare bacteriële infectie", aldus een bron. Na een week in het ziekenhuis in Brisbane mocht de Hollywoodster op kerstavond terug naar huis, in de VS. Voor 'Killing Zac Efron' moest de 'High School Musical'-acteur 21 dagen zien te overleven op een onbewoond eiland, met alleen een basisuitrusting en een lokale gids. Toen het programma aangekondigd werd, zei Zac dat hij er veel zin in had: "Ik bloei meestal open in extreme omstandigheden en kies altijd projecten die me uitdagen." (SDE)

