Zaalvoetballer (31) stuikt in elkaar en overlijdt 08 mei 2018

Een 31-jarige man uit Hasselt is overleden nadat hij tijdens een zaalvoetbalwedstrijd onwel was geworden. Tim Biesmans speelde bij vierdeklasser AH Cantona en zakte donderdagavond in elkaar tijdens een match in de sporthal van Rapertingen. De jonge dertiger werd overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij afgelopen zaterdag bezweek. "Het voelt zo onrechtvaardig om op die manier een prachtige jonge kerel te laten gaan", klinkt het bij de liga. "Tim had nog een grote, mooie toekomst voor zich. We leven heel hard mee met zijn ploegmaats, familie en vrienden." Over de doodsoorzaak bestaat nog geen duidelijkheid. Vrijdag vindt de uitvaart plaats. (MMM)