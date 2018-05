ZAALVOETBAL BZVB 22 mei 2018

00u00 0

Hamme is voor het eerst in de clubgeschiedenis landskampioen. De laatste jaren werden gedomineerd door Thulin, maar de Henegouwers werden nu verslagen in de finale. Hamme had de basis gelegd in Thulin (1-5). Voor een bomvolle zaal verloor Hamme thuis de terugmatch met 4-6, maar dat was voldoende om de kampioenenbeker uit de handen van bondsvoorzitter Pierre Goyvaerts te mogen ontvangen. (GGT)